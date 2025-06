Gasperini deciso il primo rinforzo per la sua Roma | arriva dalla Serie A

Gian Piero Gasperini è pronto a rivoluzionare la Roma con il suo primo rinforzo, arrivato dalla Serie A. Il tecnico giallorosso, già in azione con le prime richieste di mercato, punta decisamente su un nome italiano che potrebbe fare la differenza. La fase di trattative si infittisce, e l'entusiasmo cresce: la squadra sta per cambiare volto, e il prossimo colpo potrebbe essere quello che spacca la stagione.

Il nuovo tecnico giallorosso ha già chiesto i primi rinforzi alla squadra, con un nome che sarebbe in testa alle sue preferenze: la trattativa con un club italiano. Inizia a prendere forma la Roma di Gian Piero Gasperini, almeno nelle idee del tecnico. I giallorossi non hanno ancora ufficializzato nessun colpo, tutto nella norma essendo il 5 di giugno, ma il neo allenatore sembrerebbe ben convinto dei profili su cui puntare. Aver accettato la destinazione capitolina, è stata una scelta ragionata con criterio.

