Gasperini alla Roma primo giorno a Trigoria | attesa per l’ufficialità

Gasperini sbarca ufficialmente a Trigoria: il primo giorno alla Roma segna l'inizio di una nuova era. Dopo il viaggio di ieri in occasione del matrimonio di Scamacca, il tecnico piemontese ha varcato i cancelli del centro sportivo, pronto a plasmare il futuro giallorosso. Un momento di grande aspettativa che alimenta il fermento tra tifosi e addetti ai lavori, desiderosi di scoprire come Gasperini cambierà le sorti della squadra. La sua avventura romanista sta per cominciare.

Sta ufficialmente per iniziare l’era Gasperini. Dopo lo sbarco nella Capitale nella giornata di ieri – in occasione del matrimonio di Gianluca Scamacca, suo ex attaccante all’Atalanta – il tecnico piemontese ha varcato questa mattina intorno alle 11 i cancelli del centro sportivo di Trigoria, pronto a tuffarsi nella sua nuova avventura da allenatore della Roma. Il primo impatto con il mondo giallorosso. Ad accoglierlo il direttore sportivo Florent Ghisolfi, suo principale interlocutore sul fronte mercato, e Claudio Ranieri, simbolo e trait d’union tra passato e futuro. I tre hanno visitato insieme le strutture del centro Fulvio Bernardini, dove Gasperini ha potuto toccare con mano il cuore pulsante della Roma: dai campi d’allenamento ai dispositivi tecnologici per il monitoraggio della performance, fino alla parte logistica e operativa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini alla Roma, primo giorno a Trigoria: attesa per l’ufficialità

