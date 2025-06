Gasperini a Roma primo incontro con Ranieri | si delinano le linee guida del mercato

Gasperini a Roma: tra un matrimonio e una strategia di mercato, il tecnico si prepara a svelare i prossimi passi dei giallorossi. L’incontro con Ranieri apre uno spiraglio sulle linee guida che definiranno il futuro della squadra, tra sogni di rinforzi e obiettivi concreti. Mentre l’attesa cresce, i tifosi si chiedono quali novità porterà questa nuova partnership. La rivoluzione potrebbe essere alle porte, ma tutto è ancora da scrivere.

Gasperini a Roma: ufficialmente per il matrimonio di Scamacca, ma intanto ha incontrato Ranieri per delineare le mosse di mercato Gian Piero Gasperini è arrivato a Roma, ufficialmente per partecipare al matrimonio di Scamacca, ma nei fatti per iniziare concretamente la sua nuova avventura alla guida dei giallorossi, in attesa dell’ufficialitĂ . Prima di annunciare il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gasperini a Roma, primo incontro con Ranieri: si delinano le linee guida del mercato

Argomenti simili trattati di recente

Gasperini alla Roma, 48 ore per decidere: si inserisce la Juventus? - In attesa di 48 ore decisive, Gasperini si fa largo come candidato per la panchina della Roma, mentre la Juventus osserva attentamente la situazione.

Segui queste discussioni su X

Esclusiva SPORTITALIA- Primo incontro tra Gasperini e i senatori della Roma. Al matrimonio di Scamacca @tvdellosport @AlfredoPedulla @tancredipalmeri @Glongari Tweet live su X

LIVE| Gasperini è a Trigoria? La Roma smentisce. Scamacca sposo: festa con Pellegrini ed El Shaarawy (FOTO e VIDEO) https://romanews.eu/live-gasperini-e-a-trigoria-scamacca-sposo-festa-con-pellegrini-ed-el-shaarawy-foto-e-video/… #ASRoma #Roman Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

GASPERINI alla ROMA: Firma Imminente! Ma Svilar Può Andare Via?! | Calciomercato Roma 2025