Gasparri ribadisce | Forza Italia favorevole al limite dei mandati regionali

Maurizio Gasparri di Forza Italia ribadisce il sostegno al limite dei mandati regionali, sottolineando che la posizione del partito resta ferma e condivisa. Dopo le recenti dichiarazioni di Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia, il senatore intende approfondire la questione per chiarire le strategie future. La disputa sui limiti ai mandati si fa sempre più centrale nel panorama politico italiano, segnando un possibile passo verso riforme significative.

"La nostra posizione sul terzo mandato non è cambiata". L'ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, interpellato dall'ANSA dopo le ultime dichiarazioni di Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, sui mandati dei governatori. "FI è sempre stata a favore del limite ai mandati dei presidenti delle Regioni". Gasparri ha aggiunto: "Vogliamo capire meglio. Stasera sentirò Donzelli per valutare il dibattito che si è aperto all'interno del suo partito", ricordando che "per quanto ne so, i leader ne parleranno". 🔗 Leggi su Quotidiano.net