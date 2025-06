Garlasco spunta l’ipotesi di una doppia arma | così avrebbero ucciso Chiara

A quasi un decennio dalla tragica scomparsa di Chiara, Garlasco si sveglia con l'ipotesi di una doppia arma delitto, una teoria che riaccende le speranze e i dubbi. Le ferite enigmatiche, descritte come incisioni e fratture compatibili con strumenti diversi, suggeriscono una scena più complessa di quanto si pensasse. È possibile che due mani, e magari due armi, abbiano contribuito a spezzare il silenzio che avvolge questa vicenda?

Il dettaglio che ha riacceso il caso è nascosto tra gli atti. Anzi, tra le ferite. Quelle strane, come le definì il primo medico legale. Un segno sulle palpebre, come inciso da un oggetto affilato, e una frattura alla mandibola compatibile con un colpo secco e pesante. Due tipologie di lesione che difficilmente si spiegano con un’unica arma. Due gesti, due strumenti, forse anche due mani. In questa ambiguità si è riaperta una faglia. Dopo quasi vent’anni dalla morte di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco, si torna a parlare di un delitto che sembrava chiuso per sempre con la condanna definitiva di Alberto Stasi, il fidanzato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it