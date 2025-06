garlasco si valuta la riesumazione del corpo di michele bertani

Garlasco si trova nuovamente al centro di un intricato mistero, mentre si valuta la riesumazione del corpo di Michele Bertani. Un nuovo capitolo si apre nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, con sospetti e interrogativi che riaffiorano dalle ombre del passato. Le intercettazioni e le recenti indagini sollevano inquietanti dubbi sui legami tra Bertani e Andrea Sempio, coinvolto nelle indagini. La verità potrebbe emergere definitivamente, ma fino a quel momento, il mistero si infittisce.

Un nuovo tassello si aggiunge al complesso mosaico dell' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Stavolta il focus è sul suicidio di Michele Bertani, amico intimo di Andrea Sempio, oggi indagato per il delitto. Una vicenda che torna a far parlare di sé dopo le intercettazioni ambientali, in cui lo stesso Sempio si rivolge all'amico scomparso in termini che fanno pensare a un legame inquietante tra i due casi. Gli inquirenti non escludono di riesumare il corpo di Michele Bertani.