Garlasco ora parla la madre di Chiara Poggi | È lei la vittima

Nelle pieghe di un dolore ancora vivo, la madre di Chiara Poggi rompe il silenzio per sottolineare una verità che desidera emergere. Con parole ricche di emozione e fermezza, Rita chiede rispetto e smaschera le distorsioni mediatiche, ribadendo l’innocenza della figlia e il suo amore incondizionato. In un contesto di mistero e ingiustizia, la sua testimonianza si erge come un grido di verità e speranza, affinché il suo dolore non venga mai dimenticato.

Le parole dei genitori. Rita e Giuseppe Chiara Poggi rompono il silenzio e parlano. I due hanno emesso un comunicato chiedendo rispetto e accusando i media. Non solo, la madre, ha parlato a Corriere della Sera. «Guardi, mi creda: sono così stanca. Stanca di ascoltare e leggere di segreti, di gialli, di intrecci assurdi, di amanti, di falsità. Le giuro che non ne possiamo proprio più». Poi: «Chiara era una ragazza pulita, semplice. Non si devono permettere di infangare il suo nome perché voglio ricordare a tutti che mia figlia è morta. È stata uccisa. Lei è la vittima, anche se molti se lo sono dimenticato». 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Garlasco, ora parla la madre di Chiara Poggi: “È lei la vittima”

Approfondisci con questi articoli

Garlasco, perché si parla dei genitori di Chiara Poggi dopo il blitz a casa di Andrea Sempio - Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, riaccende l'attenzione per un blitz a casa di Andrea Sempio.

Segui queste discussioni su X

New Podcast! "PRIME PAGINE | Putin parla con Trump e il Papa, 'niente pace immediata'" on @Spreaker #cadavere #chiarapoggi #corpo #cronaca #decreto #delitto #garlasco #genitori #legge #memoria #pace #papa #putin #quorum #referendum #rissa # Tweet live su X

Delitto di #Garlasco: "Basta, non tollereremo più che si infanghi la memoria di nostra figlia, lei non si può difendere". Parlano i genitori di Chiara Poggi. "Era una ragazza pulita. Non aveva segreti, non aveva amanti". #chilhavisto?https://bit.ly/3QHXfkj Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'intervista alla mamma di Alberto Stasi