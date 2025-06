Garlasco lo sfogo dei Poggi | Basta falsità su Chiara

A quasi vent'anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il dolore e le false accuse continuano a tormentare la famiglia Poggi. Rita Preda, madre di Chiara, esplode: «Da mattina a sera Garlasco ci sta schiacciando, come se Chiara fosse stata uccisa ieri». Un tormento che si rinnova quotidianamente, alimentato da supposizioni e vecchie ombre mai del tutto dissipate. Nei giorni scorsi la famiglia Poggi ha deciso di rompere il silenzio, mettendo fine alle falsità e chiedendo giustizia vera.

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la sua famiglia continua a essere bersaglio di illazioni, sospetti e nuove, dolorose speculazioni. E la madre, Rita Preda, esplode: «Da mattina a sera c’è Garlasco ovunque. È come se Chiara fosse stata uccisa pochi giorni fa». Un tormento che si rinnova quotidianamente, alimentato da presunti scoop, nuove piste e vecchie ombre mai del tutto dissipate. Nei giorni scorsi la famiglia Poggi ha diffuso, tramite i legali, un comunicato in cui denuncia «l’assillante campagna diffamatoria» che ha ripreso vigore dopo una recente puntata del programma Le Iene. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, lo sfogo dei Poggi: “Basta falsità su Chiara”

In questa notizia si parla di: Poggi Chiara Garlasco Sfogo

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Il delitto di #Garlasco. Parlano i genitori di Chiara #Poggi, uccisa nell'agosto del 2007. Dopo le ricostruzioni sulla vita e le relazioni della vittima, fatte in televisione, lo sfogo della famiglia @ClaudioVigolo #GR1 Partecipa alla discussione

Sempio nel 2017? Parole travisate, scritte male e… di Matteo Suanno 4 giugno 2025 Nel 2017 l’indagine su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco dura solo 15 giorni. Ma oggi, riascoltando le intercettazioni, riemergono errori, omissioni e frasi mai trascritte. Partecipa alla discussione

Garlasco, lo sfogo dei Poggi: “Basta falsità su Chiara” - La madre di Chiara Poggi rompe il silenzio dopo nuove illazioni sul caso Garlasco: «Basta falsità, mia figlia è la vittima. Stasi è colpevole, è tutto provato». Nel mirino Rita Preda denuncia gli atta ... Da panorama.it

Garlasco, cambia l’ora del delitto di Chiara Poggi: «Lo scontrino non è più un alibi». Così può cadere la copertura di Sempio - Il 12 febbraio 2017 Andrea Sempio, indagato e poi archiviato dalla Procura di Pavia, si sfoga al telefono: «Del popolo bue non me ne frega più niente. So che sbaglio, perché ... Scrive ilmessaggero.it

Garlasco, la madre di Chiara Poggi sbotta dopo i "segreti" e i "misteri": la frase su Stasi e le gemelle Cappa - Rita Preda, madre di Chiara Poggi, è sbottata contro le illazioni sulla figlia uccisa a Garlasco nel 2007: sfogo sui presunti "segreti" e "misteri". Scrive virgilio.it

Delitto di Garlasco, lo sfogo di dei genitori di Chiara: ''Era una ragazza pulita, basta fango''