garlasco lo scontro in aula tra il pm di pavia e l avvocato dei poggi nell udienza sull incidente probatorio

Nell’aula di Pavia, l’udienza sull’incidente probatorio tra il pubblico ministero e l’avvocato dei Poggi si trasforma in un duello acceso e senza mezzi termini. La tensione tra le parti è palpabile, con posizioni così divergenti da alimentare un dibattito infuocato. La vicenda, che ruota attorno all’omicidio di Chiara Poggi e alle accuse contro Andrea Sempio, si arricchisce di nuovi episodi di confronto diretto e acceso.

Che la procura di Pavia, che ha iscritto Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, e i legali di parte civile della vittima, ci fossero posizioni distantissime, era già emerso dalle dichiarazioni che avevano bollato come "stravaganti" le nuove ipotesi. Dai verbali dell'udienza del 16 maggio quando si è discusso dell'incidente probatorio davanti alla giudice per le indagini preliminari, Daniela Garlaschelli, emerge uno scontro diretto. Innescato dallo "stupore" della procura che in qualche modo non seguiva le richieste dei pm. Lo stupore del pm – Il procuratore aggiunto di Pavia Stefano Civardi (a destra nella foto) aveva esordito così: "Giudice, non è senza un certo stupore che abbiamo letto la memoria (dei legali della famiglia di Chiara, ndr), che sostanzialmente mira ad avere un incidente probatorio diverso rispetto a quello chiesto dal pubblico ministero, ed è non senza un certo stupore che leggiamo questo non nella difesa dell'imputato, ma nella difesa della persona offesa, che tradizionalmente sta in processo per dire qualcosa che serva per poi far valere le proprie ragioni nei confronti dell'indagato".