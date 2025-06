Garlasco l' amico suicida di Sempio frequentava il Santuario della Bozzola La verità non emergerà mai L' ipotesi riesumazione

Il caso di Garlasco torna sotto i riflettori, risvegliando antiche domande e nuove ipotesi. L’amico suicida di Sempio, il santuario della Bozzola e le misteriose schegge di verità sembrano intrecciarsi in un puzzle ancora irrisolto. Con ogni pezzo che si aggiunge, il mistero si infittisce, lasciando il pubblico in attesa di una chiarezza che forse non arriverà mai. La verità, sembra, si nasconde dietro un velo di ombre e silenzi, alimentando la curiosità e il sospetto.

Il mistero di Garlasco si infittisce. A distanza di quasi vent?anni dall?omicidio di Chiara Poggi, nuove piste investigative riaccendono i riflettori su un possibile collegamento tra. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, l'amico suicida di Sempio frequentava il Santuario della Bozzola. «La verità non emergerà mai». L'ipotesi riesumazione

