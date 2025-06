Garlasco ecco perché Chiara Poggi si documentava su abusi e casi di pedofilia | il mistero della chiavetta usb mai esaminata

Nel cuore di Garlasco, nuove ombre si addensano sull’omicidio di Chiara Poggi, con un’inchiesta che ha preso una piega inattesa. Perché la vittima si documentava su abusi e casi di pedofilia, e cosa nasconde la misteriosa chiavetta USB mai analizzata? Le risposte potrebbero aprire uno spiraglio su un lato sconosciuto della vicenda, portando alla luce verità finora celate. È un’indagine che promette di sconvolgere le convinzioni di tutti.

La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco ha virato nelle ultime ore su una pista inaspettata. Cosa sappiamo del Santuario della Bozzola e cosa c’entra Chiara Poggi? Le domande a cui inquirenti ed investigatori stanno cercando di rispondere in queste ore sono due. La prima: perché Chiara Poggi aveva effettuato ricerche sul Santuario della Bozzola e più in generale su casi di pedofilia e scandali nella Chiesa Cattolica? La seconda: queste ricerche hanno in qualche modo a che fare con l’uccisione della ragazza avvenuta il 13 agosto 2007 a Garlasco? Carabinieri e Procura stanno provando a rispondere a quesiti che sanno di rompicapo. 🔗 Leggi su Notizie.com