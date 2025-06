Garlasco e l' arma del delitto Bruzzone | Usati i due versi del martello

Garlasco, 2007: il mistero avvolge ancora la tragica morte di Chiara Poggi, e uno dei tasselli mancanti è l'arma del delitto. La sua assenza nelle prime indagini e le recenti novità sul caso mantengono alta la suspense, mentre si cerca di fare luce su ciò che potrebbe svelare finalmente la verità. Tra i versi del martello e i sospetti, ogni dettaglio conta per chiudere il cerchio su questa intricata vicenda.

Tra i tasselli mancanti nella ricostruzione del delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa a Garlasco nel 2007, c'è anche quello dell'arma del delitto. Non la trovarono nella primissima inchiesta, che ha portato alla condanna in via definitiva di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, e non la trovano ora, nel nuovo filone di indagini che vede come unico indagato Andrea Sempio. Se ne è discusso a Ore 14, il programma di cronaca condotto da Milo Infante. Ospite in collegamento, la criminologa Roberta Bruzzone ha espresso il suo parere ed escluso subito che l'oggetto con cui Chiara è stata uccisa fosse la mazzetta da muratore. 🔗 Leggi su Iltempo.it