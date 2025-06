Garlasco e la richiesta di controlli a tappeto sul Dna | pure investigatori medici e tecnici Sennò dovremo cercare Ignoto 2 3 4 e 5

Garlasco torna sotto i riflettori: la famiglia di Chiara Poggi chiede controlli a tappeto sul DNA, coinvolgendo investigatori e tecnici, per chiudere definitivamente un caso che continua a inquietare. Solo con approfondimenti rigorosi potremo evitare di doverci confrontare con “ignoti” 2, 3, 4 e 5, mantenendo viva la speranza di fare chiarezza una volta per tutte.

Pavia – La famiglia di Chiara Poggi vuole mettere un punto al caso di Garlasco. E per chiudere definitivamente una vicenda che non si è mai chiusa – nonostante una sentenza definitiva – è pronta ad accogliere qualsiasi accertamento nell’ambito del nuovo filone d’indagine nei confronti di Andrea Sempio avviato dalla Procura di Pavia. Durante l’udienza dello scorso 16 maggio scorso, alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli, sono emerse le posizioni contrastanti – non sono mancate le stoccate – tra l’accusa e i legali della famiglia della vittima. Al centro del dibattito, la decisione di sottoporre a comparazione del Dna anche Alberto Stasi, già condannato definitivamente a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it