Garlasco Alberto Stasi e Stefania Cappa in caserma 4 giorni dopo l' omicidio di Chiara Poggi lei | Mi stanno martellando - VIDEO

Un'analisi approfondita del nuovo video diffuso del colloquio tra Alberto Stasi e Stefania Cappa, avvenuto nella caserma di Garlasco appena quattro giorni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, rivela dettagli sorprendenti e svelamenti che potrebbero cambiare le carte in tavola. Le intercettazioni stanno martellando l'opinione pubblica, solleticando il desiderio di verità e giustizia. Scopriamo insieme cosa emerge da questo frammento cruciale della vicenda.

Nuovo video del colloquio tra Alberto Stasi e Stefania Cappa, 4 giorni dopo l'omicidio Nuove intercettazioni nel caso del delitto di Garlasco. In queste ore è stato diffuso un nuovo video del colloquio tra Alberto Stasi e Stefania Cappa, avvenuto nella caserma di Garlasco quattro giorni dopo.

Chiara, Alberto e il gruppo di Garlasco: gli annoiati di provincia tra parrocchia e discoteca - In un paesino di provincia, Chiara e Alberto rivivono le esperienze di una gioventù segnata da festeggiamenti e incontri in parrocchia.

Delitto di Garlasco, cosa nascondono Alberto Stasi e Stefania Cappa (cugina di Chiara)?