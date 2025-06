Gandhi oggi

Gandhi oggi si reinventa tra satira e attualità, sfidando le convenzioni con un tocco di umorismo pungente. La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano di oggi cattura questa sua nuova veste, tra meme, fumetti e riflessioni sulla politica contemporanea. Un modo brillante per riflettere sui tempi moderni e le loro contraddizioni, perché anche i grandi miti non sono immuni dal sorriso ironico di chi osserva il mondo.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #decretosicurezza #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gandhi oggi

