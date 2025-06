galeata così rinasce la villa di teodorico

A 80 anni dalla scoperta e a dieci dall'inizio delle ricerche, la Villa di Teodorico a Galeata si riscopre splendente, grazie all'eccezionale campagna di scavo condotta dall'Università di Parma. Un nuovo capitolo si apre nella storia di questo straordinario sito, che promette di svelare segreti e testimonianze di epoche lontane. La villa, ormai rinata, si prepara a raccontare ancora molte storie…

Forlì, 5 giugno 2025 – "A 80 anni dalla scoperta e a 10 dall'avvio delle ricerche dell'Università di Parma, torna completamente alla luce la Villa di Teodorico a Galeata". Parola di Alessia Morigi, responsabile scientifica e direttrice della missione di scavo e documentazione dell'Università di Parma appena iniziata, e che si svolgerà per tutto giugno. "La campagna ha carattere di eccezionalità poiché riporterà per la prima volta interamente in vista la villa del re Teodorico con spazi importanti, architetture ambiziose movimentate da padiglioni mistilinei, e ricchissime decorazioni in mosaico policromo e in foglia d'oro, ispirate ai celebri mosaici ravennati.