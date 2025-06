Furti nelle auto in sosta I carabinieri arrestano 2 giovani

Nella notte tra martedì e ieri, i carabinieri del Radiomobile di Ravenna hanno fermato due giovani marocchini, di 25 e 26 anni, responsabili di furti nelle auto in sosta lungo il lungomare di Marina di Ravenna. Con tempestività e professionalità, gli uomini dell’Arma hanno assicurato alla giustizia i malviventi, restituendo sicurezza ai residenti e ai turisti. La lotta contro le attività illecite prosegue senza sosta, perché la sicurezza è una priorità per tutti.

Nella notte tra martedì e ieri i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato due giovani di origine marocchina di 25 e 26 anni per resistenza e furto aggravato. E li hanno denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di arnesi da scasso. Tutto è accaduto attorno alla mezzanotte quando a Marina di Ravenna in zona lungomare i due, ufficialmente senza fissa dimora, hanno aperto alcune vetture in sosta. A un certo punto però uno dei proprietari delle auto si è trovato di fronte ai due che stavano armeggiando e ha immediatamente chiamato l'Arma. I due allora sono scappati: tutto inutile perché sono stati individuati poco dopo nascosti sotto a delle auto.

