Fuori dal coro il romeno imprendibile arrestato in diretta

Venezia, incantevole cornice di arte e storia, si trova improvvisamente sotto i riflettori per un episodio sorprendente: il romeno, da tempo considerato imprendibile tra le vie della città, è stato arrestato in diretta durante una puntata di "Fuori dal Coro". Un colpo inatteso che mette in discussione la percezione di impunità e svela i retroscena di un fenomeno più diffuso di quanto si pensi. La verità dietro l’arresto apre nuovi interrogativi sulla sicurezza e l’efficacia delle forze dell’ordine.

Venezia, città tra le più famose e soprattutto le più visitate al mondo, accoglie ogni anno milioni di turisti ed è perciò anche un teatro remunerativo per furti e scippi. E dove non arrivano le forze dell’ordine a fermare intere famiglie romene dedite al borseggio, è arrivata venerdì scorso la troupe di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4. L’inviata Serenella Bettin, infatti, è riuscita a individuare un borseggiatore romeno che, insieme a tutta la sua famiglia, tiene in scacco la città lagunare da quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Fuori dal coro, il romeno imprendibile arrestato in diretta

Approfondisci con questi articoli

Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, mercoledì 14 maggio 2025 - Questa sera, mercoledì 14 maggio 2025, torna in prima serata su Rete 4 "Fuori dal coro", il talk show di Mario Giordano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media