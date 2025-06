Fungaiolo salvato dal cane Drago Due notti nel bosco a 84 anni | recuperato dai Vigili del fuoco

Una storia di coraggio e speranza che mette in luce il valore straordinario dei nostri amici a quattro zampe. Dopo due notti nel cuore del bosco, un anziano fungaiolo di 84 anni è stato miracolosamente ritrovato vivo e stanco, ma salvo, grazie all’instancabile "Drago" dei vigili del fuoco di Siena. Questa incredibile operazione dimostra come il legame tra uomo e animale possa fare la differenza anche nelle situazioni più disperate.

Due notti nel bosco prima di essere ritrovato vivo, stanco ma indenne, il fungaiolo di 84 anni disperso. Lo ha trovato “Drago”, un cane del gruppo cinofilo dei Vigili del fuoco di Siena, sfinito da due notti trascorse all’addiaccio con la speranza di trovare una via d’uscita nell’intricata vegetazione nella zona di Bosco di Rossano. Alle 13,30, quando è stato individuato dallo straordinario fiuto del cane, la squadra dei cinofili del Comando Vigili del fuoco di Siena lo ha raggiunto, trasportato in area idonea al verricellamento ed elitrasportato dal 118 verso il Noa per un esame generale delle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it