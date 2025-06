Fumo e paura in via Quirino di Marzio L’incendio partito dal locale dei contatori

Un incendio improvviso e spaventoso ha sconvolto via Quirino di Marzio, alla Barca, ieri sera poco prima delle 20. Le fiamme, originatesi dai contatori elettrici, hanno rapidamente riempito il palazzo di fumo nero, costringendo i residenti a uscire in fretta e furia. Vigili del fuoco, polizia e sanitari sono intervenuti immediatamente, ma la paura e l’incertezza si sono diffusi tra chi vive in questo stabile. La situazione è sotto controllo, ma le immagini di quella sera restano impresse nella memoria di tutti.

Due morsetti scoperti del contatore elettrico. La scintilla, il fuoco e il fumo nero che, in un attimo, sale fino al quinto piano del palazzone di via Quirino di Marzio, alla Barca. L’ incendio nel condominio è scoppiato ieri sera poco prima delle 20: subito sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, polizia e anche i sanitari del 118. All’arrivo dei soccorritori, molti dei residenti erano già in strada: solo all’ultimo piano restavano alcuni anziani, incapaci di scendere i cinque piani di scale in mezzo a quel fumo nero. I pompieri sono intervenuti per soccorrerli con l’autoscala. Intanto, il rogo, limitato al locale dei contatori a pianoterra, era stato domato in poco tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fumo e paura in via Quirino di Marzio. L’incendio partito dal locale dei contatori

Argomenti simili trattati di recente

Napoli, veicolo dell'Asia prende fuoco a piazza Dante: paura e fumo nero - Un incendio si è scatenato a Napoli, in piazza Dante, coinvolgendo un veicolo dell’Asia. Una colossale nube di fumo nero si è levata nel cielo, suscitando paura tra i passanti e interrompendo la tranquillità del luogo, proprio sotto il famoso orologio.

Segui queste discussioni su X

Paura per il crollo di una parete del cratere dell'#Etna, con colata lavica, esplosioni e una nube di fumo alta chilometri. I voli sono rimasti regolari e la situazione adesso sembra sotto controllo. L'opinione di Stefano Branca, direttore dell'osservatorio etneo Tweet live su X

#Taranto , paura all'Ilva: si rompe una tubiera nell'Altoforno 1: scoppia l'incendio, colonna di fumo visibile a chilometri - La Gazzetta del Mezzogiorno Tweet live su X

19.09.2019 Incendio a Roma in via Quirino Visconti