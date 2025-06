Fuggono all’alt a Nocera | minorenne alla guida inseguimento e denuncia per resistenza

Nel cuore di Nocera Inferiore, un episodio di grande tensione ha coinvolto due giovani che, all'alt di un veicolo della Polizia di Stato, hanno tentato di scappare. Si tratta di un minore e di un maggiorenne, entrambi deferiti per resistenza a pubblico ufficiale. Un inseguimento che ha messo in evidenza l'importanza del rispetto delle regole e delle norme di sicurezza. La vicenda resta sotto approfondimento in attesa dei relativi sviluppi giudiziari, ricordando che la presunzione di innocenza è un diritto fondamentale.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica che gli Agenti della Polizia di Stato hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due giovani, di cui uno minore di anni diciotto, che sono fuggiti all’alt di una pattuglia della Polizia. In particolare, durante un posto di controllo a Nocera Inferiore, in via Rea, i poliziotti hanno fermato una Smart: il guidatore, risultato poi minorenne, non si è fermato ed anzi ha accelerato alla vista degli Agenti ed ha tentato di sottrarsi ai controlli. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Fuggono all’alt a Nocera: minorenne alla guida, inseguimento e denuncia per resistenza

