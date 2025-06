Fuga di gas dalle celle frigorifere al supermercato Una dipendente in ospedale per accertamenti

Un episodio di emergenza ha scosso ieri mattina un supermercato di Carpi, quando una fuga di gas dalle celle frigorifere ha provocato momenti di paura tra clienti e dipendenti. Fortunatamente, la pronta reazione del personale e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi. In un contesto così delicato, la sicurezza resta la nostra priorità : ecco come si è gestita la situazione e le misure adottate per garantire la tutela di tutti.

Attimi di paura ieri mattina in un supermercato di Carpi, a causa di una fuga di gas. Nello specifico, la perdita del gas è avvenuta in un impianto delle celle frigo dell’esercizio commerciale. Per fortuna, grazie alla catena dei soccorsi, a partire dal personale dello stesso supermercato che si è subito attivato fino all’intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine e dell’ambulanza, tutto si è risolto senza gravi conseguenze. Di tutte le persone presenti all’interno del negozio, solo una dipendente è portata in ospedale per accertamenti legati ai sintomi da intossicazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas dalle celle frigorifere al supermercato. Una dipendente in ospedale per accertamenti

Segui queste discussioni su X

Santa Maria di Sala: fuga di ammoniaca dalle celle frigo. Allarme cessato dopo 4 ore Tweet live su X

Monache in fuga, la ex badessa: «Io chiusa in una cella per 7 giorni. Ora vogliono che rinunci ai voti» Tweet live su X

fuga de gas en cámara de frio