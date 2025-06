Fruit nails | 6 idee per una golosa manicure a tema frutta

serie di design ispirati ai frutti più colorati, come ciliegie e mirtilli, realizzate con dettagli realistici e vivaci. Sperimenta con texture e colori per un look fresco e irresistibile, perfetto per dare un tocco di allegria alle tue mani. Queste idee sono l’ideale per chi cerca una manicure originale e divertente, pronta a conquistare tutti con il suo stile fruttato. Scopri quale ti rappresenta di più e lasciati tentare dalla passione per la nail art a tema frutta!

Ciliegie, arance, mirtilli e molto altro: le unghie a tema frutta sono l'ultima tendenza di stagione. Ecco sei idee vivaci da copiare per chi desidera sperimentare. Ad esempio le unghie a mandorla sono illuminate da una semplice french manicure impreziosita da degli sticker, mentre una proposta semplice è quella ornata da fettine di arance. Per chi invece vuole qualcosa di più creativo, le nail art tridimensionali sono perfette così come una manicure sui toni dell'azzurro arricchita da piccoli mirtilli.

