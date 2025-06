Frontale sull' Adriatica | sei feriti e traffico in tilt

Un incidente frontale sulla S.S. 16 Adriatica, tra cinque feriti e traffico in tilt, ha scosso Monselice oggi alle 12. La collisione, ancora al vaglio delle autorità , avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La pronta risposta dei soccorritori e le indagini in corso sono fondamentali per comprendere le cause e garantire la sicurezza stradale. La scena è un monito sull'importanza di rispettare le regole alla guida.

Poteva avere conseguenze devastanti l'incidente stradale avvenuto oggi 5 giugno alle 12 lungo la S.S. 16 Adriatica all'altezza del comune di Monselice. Per cause ora al vaglio della Polizia locale di Monselice coordinata dal comandante Mario Carrai, una Ford Fiesta con a bordo cinque uomini.

