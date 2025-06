Frode fiscale da 33 milioni | azienda carni sotto inchiesta

Una frode fiscale da 33 milioni di euro scuote il settore delle carni a Chieti, svelando un complesso sistema di fatture false e somministrazione illecita di manodopera. L'operazione "Mattatoio" della Guardia di Finanza ha portato all'indagine di tre persone e a un maxi sequestro di beni, evidenziando quanto possa essere insidioso il business alimentare. L'intera vicenda mette in discussione l'affidabilità di un settore strategico per l'economia italiana.

Chieti - Scoperto un sistema di somministrazione illecita di manodopera e fatture false nel settore carni; tre indagati e maxi sequestro della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza di Chieti ha eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre 3,3 milioni di euro nell'ambito dell'operazione "Mattatoio", che ha portato alla luce un sofisticato sistema di frode fiscale e somministrazione illecita di manodopera nel settore della macellazione e commercio di carni. Le indagini, coordinate dalla Compagnia di Lanciano sotto la guida del Capitano Domenico Siravo e su delega del Sostituto Procuratore della Repubblica di Lanciano, Miriana Greco, hanno evidenziato come un'azienda locale si avvalesse sistematicamente di personale fornito da una cooperativa e da due società a responsabilità limitata, attraverso contratti d'appalto irregolari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Frode fiscale da 3,3 milioni: azienda carni sotto inchiesta

