Friuli Venezia Giulia | Crescita del 36% e Investimenti Record nelle Infrastrutture

Sono 40,7 i milioni di euro di valore generato in Friuli Venezia Giulia, in crescita del 36% rispetto all'anno precedente. Sono aumentati del 56% gli investimenti per le infrastrutture in regione, raggiungendo i 207 milioni di euro. Quasi 160 milioni sono stati invece impiegati nella riconversione della Centrale di Monfalcone, che prosegue l'iter verso la trasformazione in impianto a ciclo combinato ad alta efficienza. Sono alcuni dei numeri resi noti oggi alla presentazione del Bilancio di Sostenibilita? Territoriale del Friuli Venezia Giulia del gruppo A2A. Scorrendo i dati Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, ha spiegato che "in Friuli Venezia Giulia abbiamo alcuni tra i progetti piu? importanti del nostro Piano Industriale.