Frattesi resta con Fabregas? Nodo Inter e la mediana si… Accorcia – CdS

Il futuro di Frattesi all'Inter si fa ancora più intrigante con il possibile arrivo di Cesc Fabregas come nuovo allenatore. La suggestiva ipotesi apre scenari imprevedibili, con il centrocampo nerazzurro che potrebbe essere rivoluzionato e accorciato. In attesa di conferme ufficiali, le prossime ore promettono di svelare nuovi dettagli su questa fase cruciale della stagione interista, lasciando i tifosi ansiosi di scoprire cosa riserva il destino di questa squadra.

Nodo Frattesi in casa Inter. Con l’addio di Simone Inzaghi il centrocampista romano potrebbe anche restare. Cesc Fabregas nelle prossime ore potrebbe anche diventare un nuovo allenatore dei nerazzurri e il Corriere dello Sport ipotizza sul centrocampo. CENTROCAMPO – In attesa di capire se Fabregas sarà il prossimo allenatore dell’Inter (ore decisive), il Corriere dello Sport ipotizza quelle che potrebbero essere le mosse del catalano e il suo progetto tecnico. Se in difesa predilige una linea alta ( i nomi ) e sulla trequarti potrebbe confezionare un nuovo ruolo per Luis Henrique (neo arrivato), occhio anche alle soluzioni a centrocampo. 🔗 Leggi su Inter-news.it