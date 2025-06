Fratelli d’Italia ecco i candidati D’Alessandro fuori dalla lista ma può correre con Castelli

Fratelli d’Italia si prepara alle imminenti elezioni regionali, con alcune novità e conferme importanti. Mentre Macerata ancora cerca il proprio rappresentante, ci sono candidati che si fanno strada, come Alessandro, candidato fuori dalla lista ma pronto a correre con Castelli. La partita è aperta, e le prossime settimane riveleranno chi guiderà il fronte dei conservatori in questa sfida cruciale. Resta sintonizzato per gli aggiornamenti!

Macerata non ha al momento nessun candidato di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali. È quanto emerge dalla riunione del direttivo provinciale chiamato l’altroieri a valutare le candidature pervenute al partito per il consiglio regionale, in vista delle elezioni di settembre. Hanno avuto il via libera i consiglieri regionali uscenti Pierpaolo Borroni (Civitanova) e Simone Livi (Sant’Angelo in Pontano), disco verde anche per il potentino Mirco Braconi; saranno proposte anche l’assessore comunale matelicese Rosanna Procaccini, la consigliera recanatese Nicoletta Marzioni e l’assessore di Corridonia Gemma Acciarresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fratelli d’Italia, ecco i candidati. D’Alessandro fuori dalla lista, ma può correre con Castelli

