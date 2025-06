Fratelli d’Italia ci ripensa | Terzo mandato ai governatori? Pronti a discuterne Esulta la Lega

Fratelli d’Italia cambia strategia e si apre al dibattito sul terzo mandato ai governatori, una proposta che la Lega accoglie con entusiasmo. Dopo aver osteggiato duramente questa possibilità, il partito di Giorgia Meloni sembra ora pronto a discutere, lasciando spazio a un confronto politico più ampio e meno ideologico. La politica, si sa, è fatta di sorprese: sarà questa la svolta decisiva per il futuro delle regioni italiane?

" Non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni". Fratelli d'Italia cambia idea: dopo avere contrastato in tutti i modi la proposta fortemente sostenuta dalla Lega, dopo avere i mpugnato in Cdm prima la legge campana salva-De Luca (poi bocciata dalla Corte costituzionale ) e successivamente anche quella del Trentino (che consentirebbe al governatore leghista Maurizio Fugatti di ricandidarsi per la terza volta), il partito di Giorgia Meloni ci ripensa. Il Carroccio di Salvini esulta così come i governatori Zaia e Fedriga, mentre Forza Italia frena e, dall'opposizione, Matteo Renzi critica la giravolta della presidente del Consiglio fatta "sulla base della convenienza personale " per "aprire un caos nel centrosinistra in Campania ".