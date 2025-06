Fratelli d' Italia | Apertura al Dialogo sul Terzo Mandato Regionale

Fratelli d’Italia si distingue per il suo approccio aperto e dialogante, pronto a confrontarsi su temi cruciali come il terzo mandato regionale. Giovanni Donzelli ha sottolineato che, pur non avendo preclusioni ideologiche, serve una riflessione nazionale per garantire equilibrio tra i poteri. La discussione si può aprire, e il partito si prepara a contribuire con proposte responsabili e condivise.

"Abbiamo ribadito che non c'è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna regione scelga il numero dei mandati, deve esserci una riflessione nazionale. È un tema che deve essere affrontato come equilibrio tra poteri ". Così il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli al termine dell'esecutivo del partito. La discussione si può aprire anche prima delle regionali d'autunno? "Le regioni non ce l'hanno posta formalmente, quando lo sarà vedremo anche quali sono i tempi. Deve essere una vicenda ampia e seria e non per i casi singoli, non c'è una preclusione ad affrontarla né prima né dopo le prossime regionali.

In questa notizia si parla di: Terzo Mandato Fratelli Italia

