Frankenstein su Netflix il nuovo film di Guillermo del Toro con Oscar isaac | il trailer e quando esce

Preparatevi a rivivere il mistero e l’angoscia del celebre mostro creato da Mary Shelley, questa volta rivisitato attraverso la visione visionaria di Guillermo del Toro. Con Oscar Isaac nel cast, il film promette di essere un capolavoro di emozioni e innovazione. Il trailer ufficiale è già online e l’attesa cresce: quando potremo finalmente scoprire questa nuova versione di Frankenstein su Netflix? Restate sintonizzati, perché presto arriverà un capolavoro da non perdere.

