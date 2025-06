Frank Matano | “Mia mamma mi voleva all’Università i video mi hanno salvato dall’ansia sociale”

Frank Matano, il celebre comico e conduttore noto per il suo talento tra palco, TV e YouTube, si apre su Fanpage.it svelando un aspetto inaspettato della sua vita. Tra esordi casalinghi e successi online, rivela come i video siano stati la sua ancora di salvezza contro l’ansia sociale, più intensa nella quotidianità che davanti alle telecamere. La sua storia dimostra come la passione possa superare ogni barriera. Continua a leggere.

Frank Matano - tra i protagonisti de Il Baracchino, su Prime Video dal 3 giugno - si racconta a Fanpage.it. Comico e conduttore tra i più amati, ripercorre i momenti chiave della sua carriera: dagli esordi nel salotto di casa, passando per gli scherzi in famiglia, fino al successo raggiunto su YouTube. "Ho più ansia sociale nella vita reale che davanti alla videocamera", confessa nell'intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

