Frane in Italia | oltre 636mila eventi storici e rischio crescente nel 2025

In Italia, il dissesto idrogeologico rappresenta una minaccia crescente che mette a repentaglio comunità e paesaggi. Con oltre 636mila frane registrate nella storia e un aumento preoccupante nel 2025, la situazione richiede attenzione immediata. L’ultima, avvenuta il 28 maggio nel Vicentino, evidenzia come i rischi siano sempre dietro l’angolo. È fondamentale agire ora per prevenire disastri futuri e salvaguardare il nostro territorio.

Ad oggi, l'Italia ha visto oltre 636mila frane nella sua storia: quelle verificatesi nel 2025 sono già 10, mentre lo scorso anno ha chiuso a quota 129. L'ultima in ordine di tempo è quella del 28 maggio nel comune di Foza, in provincia di Vicenza, dove un masso si è staccato da un versante ed è precipitato su una strada provinciale. Sono i dati riportati su IdroGeo, la piattaforma nazionale sul dissesto idrogeologico dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che sottolineano l'importanza di un fenomeno naturale molto frequente nel paesaggio italiano eppure ancora poco conosciuto e difficilmente prevedibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Frane in Italia: oltre 636mila eventi storici e rischio crescente nel 2025

Approfondisci con questi articoli

Meteo Italia, maltempo estremo: rischio frane e alluvioni. Cosa ci aspetta - L'Italia si prepara a un'ulteriore ondata di maltempo estremo, con un elevato rischio di frane e alluvioni.

Approfondimenti da altre fonti