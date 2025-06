Franco Carraro punta al Coni | l’ultima mossa del Poltronissimo lo sport italiano rischia davvero di affidarsi a un 85enne

In un contesto sportivo italiano in continua evoluzione, la candidatura di Franco Carraro come nuovo presidente del Coni rappresenta una mossa che fa discutere. A 85 anni, il veterano ha già segnato la storia dello sport nazionale e ora si propone per un nuovo incarico, sfidando le logiche generazionali e sollevando interrogativi sulla direzione futura del movimento olimpico italiano. La sua proposta potrebbe davvero rivoluzionare gli equilibri, lasciando il mondo dello sport con il fiato sospeso.

Come nel gioco dell’oca si riparte dal via, così il Coni nel 2025 riparte da Franco Carraro, classe 1939, 85 anni compiuti lo scorso dicembre, che è già stato presidente del Comitato Olimpico, ma negli Anni Settanta. E oggi è di nuovo candidato alla presidenza per il dopo Malagò. La sua candidatura, attesa da settimana, è stata ufficializzata proprio a ridosso della scadenza. Lui è il grande nome che potrebbe rompere gli equilibri di una partita elettorale molto incerta. Fino ad oggi, infatti, i voti si dividevano tra Luciano Buonfiglio (canoa), che ha ricevuto la benedizione di Malagò, e Luca Pancalli (comitato paralimpico), sostenuto dall’opposizione, ma nessuno dei due per ragioni diverse entusiasma e al momento ha la maggioranza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Franco Carraro punta al Coni: l’ultima mossa del “Poltronissimo”, lo sport italiano rischia davvero di affidarsi a un 85enne

