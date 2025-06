Franco Carraro l’highlander potrebbe essere lui l’uomo a sorpresa per il Coni

Franco Carraro, l'Highlander della politica e dello sport italiano, potrebbe essere la sorpresa che il Coni aspetta per rilanciare il futuro dello sport nazionale. Con una carriera ricca di ruoli e avventure, da banchiere a sindaco di Roma, Carraro incarna un’epoca passata ma sempre pronta a sorprendere. In un’Italia in continuo mutamento, potrebbe davvero essere lui l’uomo giusto per scrivere un nuovo capitolo.

Qua siamo oltre la Prima Repubblica, siamo quasi al centrosinistra fanfaniano. Lo chiamarono il spoltronissimo. È stato di tutto Franco Carraro classe 1939: banchiere (è stato anche presidente di Mediocredito Centrale), dirigente sportivo, sindaco di Roma dal 1989 al 1993 prima dell’avvento della stagione dei sindaci con l’elezione di Francesco Rutelli. È stato, ça va sans dire, anche presidente del Coni (dal 78 all’87), così come presidente della Federcalcio (per ben tre volte, era lui il presidente quando scoppiò Calciopoli) ed è membro permanente del Comitato Olimpico internazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Franco Carraro l’highlander, potrebbe essere lui l’uomo a sorpresa per il Coni

Segui queste discussioni su X

+++ ESCLUSIVO +++ Franco #Carraro verso la presidenza del #CONI. Sì, proprio lui: quello che nel 2006 disse che non poteva mandare l’#Inter in B “perché #Moratti aveva speso troppo”. Ora potrà garantire equità e imparzialità. Come sempre. Curriculum. R Tweet live su X

Leggo di Franco #Carraro come possibile candidato alla Presidenza del CONI. Grazie a Dio, ad oggi, la legge lo rende ineleggibile ma nel caso non mi meraviglierebbe se questa venisse modificata. Anche perché sempre mettere uno che "nel caso mai favori Tweet live su X