Francia Macron accoglie Lula da Silva all’Eliseo

L’arrivo di Lula da Silva in Francia segna un momento di rinnovato impegno tra i due leader, pronti a rafforzare i legami bilaterali su temi cruciali come difesa, economia e sostenibilità. Emmanuel Macron ha accolto con entusiasmo il presidente brasiliano, evidenziando l’importanza di collaborazioni internazionali per un futuro più verde e sicuro. Una visita che promette di aprire nuovi orizzonti di partnership e dialogo tra Parigi e Brasilia.

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato giovedì in Francia per una visita di Stato volta ad approfondire i legami bilaterali. Il presidente francese Emmanuel Macron lo ha accolto con una cerimonia a Les Invalides a Parigi e successivamente all'Eliseo. Secondo fonti ufficiali, i colloqui verteranno su temi chiave quali la difesa, l'economia, la protezione della biodiversità, la transizione energetica e la lotta alla disinformazione.

