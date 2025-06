Francia l’assemblea nazionale chiede la revoca della riforma delle pensioni

In un gesto di forte significato, l’Assemblea Nazionale in Francia ha recentemente approvato una risoluzione che chiede la revoca della controversa riforma delle pensioni. A più di due anni dalla sua introduzione, questa decisione segna un nuovo capitolo nel confronto tra governo e cittadini, sottolineando il continuo fermento sociale attorno al tema. Leggi per scoprire i dettagli di questa importante vicenda politica e le sue possibili conseguenze.

A più di due anni dalla promulgazione di una riforma delle pensioni che aveva dato vita a un grande movimento di protesta, il 5 giugno l’assemblea nazionale ha approvato una risoluzione dal valore simbolico per chiederne l’abrogazione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Francia, l’assemblea nazionale chiede la revoca della riforma delle pensioni

Contenuti che potrebbero interessarti

Delegazione bergamasca all’assemblea nazionale Anci giovani a Palermo - Si è tenuta a Palermo, il 16 e 17 maggio, la XIV Assemblea nazionale Anci Giovani, un'importante occasione di confronto per gli amministratori locali under 35.

Approfondimenti da altre fonti

Dopo l'ok del Senato, Macron cerca voti sulle pensioni