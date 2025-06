Francia battuta 5-4 Spagna in finale Nations League col Portogallo

Una notte di pura adrenalina a Stoccarda, dove la Spagna sconfigge la Francia 5-4 dopo una battaglia mozzafiato nella finale di Nations League contro il Portogallo. Dopo 78 minuti dominati dalle Furie Rosse, i Bleus sfiorano una rimonta epica grazie all’ingresso del talento Cherki. Un match che resterà nella storia, tra emozioni che non si dimenticano e sorprese che fanno sognare gli appassionati di calcio.

Per 78 minuti dominio delle Furie Rosse, poi nel finale i Bleus sfiorano la clamorosa rimonta STOCCARDA (GERMANIA) - La Spagna raggiunge il Portogallo in finale di Nations League e lo fa con pieno merito. Francia annichilita fino ad un quarto d'ora dalla fine (5-1) poi l'ingresso del fenomeno Cherki.

In questa notizia si parla di: Finale Francia Spagna Nations

