Francesco Vannucci | la rivoluzione napoletana della pizza conquista Santiago del Cile con Brunapoli

la magia della vera pizza napoletana oltre oceano. Con passione e maestria, Vannucci ha trasformato Santiago in un palcoscenico internazionale per il gusto, conquistando il cuore dei cilenni e celebrando la tradizione partenopea in ogni fetta. La sua rivoluzione gastronomica sta scrivendo una nuova pagina nella storia culinaria della città, facendo di Brunapoli un punto di riferimento imprescindibile per gli amanti della pizza autentica.

In un angolo elegante e cosmopolita di Santiago del Cile, tra le colline affacciate sulla Cordigliera e le luci del Barrio El Golf, l’odore della vera pizza napoletana ha preso dimora. È qui che Francesco Vannucci, imprenditore dal cuore fiorentino e dall’anima partenopea, ha acceso i forni della sua fortunata catena di pizzerie “Brunapoli”, portando . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Francesco Vannucci: la rivoluzione napoletana della pizza conquista Santiago del Cile con “Brunapoli”

In questa notizia si parla di: Francesco Vannucci Napoletana Pizza

Francesco Vannucci: la rivoluzione napoletana della pizza conquista Santiago del Cile con “Brunapoli” - In un angolo elegante e cosmopolita di Santiago del Cile, tra le colline affacciate sulla Cordigliera e le luci del Barrio El Golf, l’odore della vera pizza ... Scrive napolivillage.com

Francesco e Salvatore Salvo, gli artisti della pizza hanno conquistato Milano - La pizza napoletana oggi secondo Francesco e Salvatore Salvo, terza generazione di una delle grandi famiglie legate alla storia della pizza a Napoli, partono dal concetto e dai valori che ... Come scrive affaritaliani.it

How to Make NEAPOLITAN PIZZA DOUGH like a World Best Pizza Chef