Francesco Pannofino chi sono la moglie Emanuela Rossi e il figlio Andrea | Ci siamo lasciati ritrovati e sposati

Francesco Pannofino, volto noto del cinema e della televisione italiana, condivide la sua storia d’amore con Emanuela Rossi, collega e moglie, madre del loro figlio Andrea. Dopo una fase di separazione, si sono ritrovati e ora sono felici insieme, uniti dall’amore e dalla passione per il mondo dello spettacolo. La loro storia dimostra che, anche tra le sfide, il cuore può ritrovare la strada verso la felicità.

Siamo entrambi molto felici. Con queste parole Francesco Pannofino ha parlato della storia d’amore con la collega e moglie Emanuela Rossi da cui ha avuto anche il figlio Andrea. I due sono uniti dall’amore, ma anche dalla grande passione per il cinema e la recitazione. Emanuela Rossi, infatti, è la sorella dei doppiatori Massimo e Riccardo Rossi e ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione come doppiatrice prestando la voce a Inger Nilsson, interprete di Pippi Calzelunghe nella celebre serie. Non solo, la Rossi ha prestato la voce ad attrici del calibro di Angelina Jolie, Emma Thompson, Kim Basinger, Madonna, Nicole Kidman e Sharon Stone. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Francesco Pannofino, chi sono la moglie Emanuela Rossi e il figlio Andrea: “Ci siamo lasciati, ritrovati e sposati”

