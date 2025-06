Francesco Coppola rifiuta il Tottenham | resta al Pisa per la Serie A

Francesco Coppola sceglie la fedeltà e il cuore piuttosto che il grande palcoscenico: il talento nato a Torino, desideroso di crescere nella sua amata Pisa, rifiuta l’offerta del Tottenham e conferma la sua volontà di restare in serie A. La determinazione del giovane difensore incarna un messaggio forte: a volte, seguire le proprie passioni vale più di un sogno sfiorato. E così, il suo cammino continuerà tra le sfide nereazzurre, una scelta che fa onore ai valori del calcio italiano.

"Grazie per l’offerta: rifiuto e vado avanti con il Pisa". Più o meno ce lo immaginiamo così il dialogo avuto tra Francesco Coppola e la dirigenza nerazzurra, quando gli ha riferito del concreto interessamento del Tottenham Hotspur nei suoi confronti. I freschi campioni dell’Europa League hanno realmente chiesto allo Sporting Club il prezzo del cartellino del difensore centrale nato nel 2005 a Torino da babbo italiano e mamma cubana, cresciuto nel settore giovanile della Juventus ma sbocciato definitivamente con la casacca della Primavera del Pisa sulle spalle. La risposta del club nerazzurro e dello stesso giovanissimo calciatore non ha lasciato alcuno spazio alla trattativa: Coppola è pienamente focalizzato sull’obiettivo di ritagliarsi uno spazio in Serie A con la società che più delle altre ha mostrato di credere in lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it