Enrico Mentana, volto storico del giornalismo italiano, rivela il suo punto di vista su “Belve”, l’iconico programma condotto da Francesca Fagnani. Con una carriera che ha attraversato rivoluzioni e cambiamenti nel panorama televisivo, Mentana offre uno sguardo autentico e coinvolgente su uno degli show più discussi degli ultimi tempi. Scopriamo cosa pensa davvero il direttore del Tg La7, un punto di vista che affascina e stimola la riflessione.

Personaggi tv. – Enrico Mentana aveva appena 25 anni quando mise piede nella redazione del Tg1. Era il 1980, e di lì in poi la televisione e il giornalismo italiani non sarebbero più stati gli stessi. Oggi, a distanza di 45 anni, il direttore del Tg La7 si racconta in un’ampia intervista al Corriere della Sera: un viaggio che attraversa epoche e rivoluzioni tecnologiche, ma anche scelte personali, passioni domestiche e l’inevitabile metamorfosi del linguaggio delle news. Duante la chiacchierata non poteva poi certamente mancare qualche riferimento alla compagna Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Francesca Fagnani, Mentana svela cosa pensa davvero di “Belve”

