Frana sulla SP583 tra Valmadrera e Onno | chiusa la strada per Bellagio

Una notte di tensione e preoccupazione ha interessato il tratto della strada provinciale 583 tra Valmadrera e Onno, a causa di una nuova frana che ha messo in sicurezza la zona. La chiusura della strada per Bellagio è temporanea, ma la situazione richiede interventi rapidi e mirati per garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e informazioni sulle operazioni di messa in sicurezza.

Un nuovo episodio di instabilità del versante ha colpito la strada provinciale 583 nel tratto compreso tra Valmadrera e Onno, all'altezza del territorio comunale di Mandello del Lario. La frana, verificatasi nel corso della movimentata notte tra mercoledì e giovedì, ha reso necessaria la chiusura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Frana sulla SP583 tra Valmadrera e Onno: chiusa la strada per Bellagio

Se ne parla anche su altri siti

Consonno - La Città Fantasma