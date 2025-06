Foto video perfino ecografie dei propri figli condivisi online | il podcast del Garante privacy per i genitori troppo social

Il podcast del Garante privacy per i genitori “troppo social” affronta un tema cruciale nell’era digitale: lo sharenting. Con esempi concreti come foto, video e perfino ecografie condivise online, invita a riflettere sui rischi e sulle responsabilità di proteggere la privacy dei più piccoli. In questo secondo episodio di “A proposito di privacy”, il Garante fornisce consigli pratici per bilanciare con consapevolezza desiderio di condivisione e tutela dei diritti dei bambini.

Il secondo episodio del podcast A proposito di privacy, realizzato dal Garante per la protezione dei dati personali, si concentra sul tema dello sharenting, ovvero la condivisione intensiva da parte dei genitori di immagini e contenuti riguardanti i propri figli su piattaforme digitali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

