FOTO Scontro in centro tra auto e bus | tanta paura nessun ferito

Un violento scontro si è verificato nel cuore della città, coinvolgendo un autobus Trotta Bus e una Smart condotta da una donna quarantenne. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi, solo un grande spavento. L’episodio ricorda quanto sia importante prestare massima attenzione alla guida, soprattutto in zone trafficate come il Viale Mellusi. La sicurezza stradale dipende da ciascuno di noi: restiamo vigili e responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora un incidente stradale che ha coinvolto un autobus urbano della Trotta Bus mentre percorreva il Viale Mellusi in pieno centro città. Secondo una prima ricostruzione la conducente della Smart, condotta da una donna quarantenne, mentre si stava immettendo nella circolazione ha colpito un autobus in corsa. Nessuno ha riportato gravi conseguenze solo tanto spavento. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso.