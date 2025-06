Foto con Prodi in Cina bufera social su sindaco di Grosseto

L'immagine di Vivarelli Colonna con Romano Prodi in Cina ha scatenato un acceso dibattito sui social, divisi tra chi vede un semplice incontro istituzionale e chi solleva dubbi sull'opportunità di condividere questo momento pubblico. La foto, infatti, ha acceso le polemiche, mettendo in luce come anche le più semplici occasioni possano diventare oggetto di scrutinio politico e sociale, sollevando interrogativi sulla trasparenza e le dinamiche interne della politica locale e nazionale.

Vanno di moda negli ultimi tempi le photo opportunity, ma non è il caso dell’immagine postata dalla Cina dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una stretta di mano con Romano Prodi, riscuotendo critiche e disappunto sia da simpatizzanti sia da consiglieri comunali della stessa parte politica, il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Foto con Prodi in Cina, bufera social su sindaco di Grosseto

