forza italia presenta la sua riforma rai

In un contesto di crescente attenzione alle libertà mediali e alla trasparenza, Forza Italia svela la sua proposta di riforma Rai, in linea con le nuove direttive europee del Media Freedom Act. Durante una conferenza stampa al Senato, il partito ha presentato un progetto volto a modernizzare e garantire maggiore indipendenza al servizio pubblico radiotelevisivo. Una mossa strategica che potrebbe ridefinire il futuro della Rai, rafforzando il ruolo della televisione pubblica nel panorama italiano ed europeo.

Nell’alveo delle varie iniziative legislative già avviate per la riforma la Rai, dal momento che, come tutti gli Stati europei, anche l’Italia dovrà uniformarsi entro agosto al Media Freedom Act, ieri in Senato Forza Italia ha presentato un proprio provvedimento nel corso di una conferenza stampa dal titolo ‘Tra l’Italia e l’Europa. Le nuove norme . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it