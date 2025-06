Forza Italia e FdI | apertura al confronto sul terzo mandato regionale

Forza Italia e FdI mostrano apertura al confronto sul terzo mandato regionale, dimostrando spirito di dialogo e rispetto delle regole condivise. Pur ritenendo che il limite dei due mandati sia una norma giusta e condivisa, sono disponibili a discutere e ragionare su questa questione importante per il nostro sistema democratico. La volontà di ascolto e confronto rappresenta un passo avanti verso soluzioni condivise, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più stabile e giusto.

Siamo convinti che il limite dei due mandati sia una norma giusta, è il tempo giusto. Abbiamo inserito i due mandati anche nel premierato, e pareva fosse patrimonio di tutti ma non ci sottraiamo al confronto. Si può discuterne e ragionare. Così fonti di Forza Italia commentano con l'ANSA l'apertura di FdI "ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni". "Non è la prima volta che da FdI dicono di essere disponibili a parlarne. Anche noi siamo disponibili - aggiungono le stesse fonti -: abbiamo la nostra idea, che rimane quella, anche perché il terzo mandato non fa parte dell'accordo di programma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net