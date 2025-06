Forti temporali in arrivo nel pomeriggio in Veneto | allerta gialla anche nel Padovano

Preparatevi a un pomeriggio di forte instabilità nel Veneto: temporali intensi e rovesci improvvisi attraverseranno la regione, con allerta gialla nel Padovano. Tra Prealpi e pianura, i fenomeni meteorologici potrebbero assumere caratteristiche violente, portando venti forti e grandinate locali. Restate aggiornati e adottate tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa fase critica, perché la sicurezza viene prima di tutto.

Tra il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 5 giugno, il Veneto sarà interessato da una fase di instabilità con rovesci e temporali sparsi. Tra Prealpi e pianura qualche temporale potrà risultare a tratti forte (forti rovesci, forti raffiche di vento, locali grandinate), specie sui settori. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Forti temporali in arrivo nel pomeriggio in Veneto: allerta gialla anche nel Padovano

