Forte scoppio nei pressi dell' Istituto Rondani | sopralluogo dei vigili del fuoco

Un'esplosione improvvisa ha scosso l'area dell'Istituto Rondani a Parma, suscitando preoccupazione tra cittadini e studenti. Immediatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti per valutare la situazione e garantire la sicurezza di tutti. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'incidente; nel frattempo, si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali per ulteriori dettagli e precauzioni.

Nella tarda mattinata di gioved√¨ 5 giugno √® scattato un allarme con la chiamata ai vigili del fuoco di Parma, dopo la segnalazione di un forte scoppio - che √® stato avvertito da chi si trovava in zona - all'esterno dell'Istituto superiore per geometri¬†Rondani di Parma, in viale Maria Luigia a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ¬© Parmatoday.it - Forte scoppio nei pressi dell'Istituto Rondani: sopralluogo dei vigili del fuoco

